Notranji minister Boštjan Poklukar je Inšpektoratu RS za notranje zadeve takoj po kraji orožja iz poslovnih prostorov podjetja, ki se ukvarja s prodajo orožja, odredil izredni nadzor pri vseh trgovcih z orožjem, so sporočili z ministrstva. Kot so zapisali, ima podjetje 365 PLUS, v katerega so vlomili, vsa potrebna dovoljenja.