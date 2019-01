Iz ljubljanske trgovine z orožjem so ukradli dva bombometa Reporter Policijska uprava Ljubljana obravnava vlom v poslovni prostor v Ljubljani, od koder so ukradli več različnih kosov orožja, večinoma gre za kratkocevno orožje, med ukradenim orožjem pa sta tudi dva bombometa, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana

