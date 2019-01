Marko Milič o Luki Dončiću: On je zvezdnik brez zlatega klobuka #video SiOL.net Ne mine dan, da o Luki Dončiću ne bi spregovoril kateri izmed nekdanjih košarkarskih velikanov. Dončić se je v središču pozornosti znova znašel včeraj, ko so še drugič objavili vmesne rezultate glasovanja za 68. tekmo zvezd najmočnejše košarkarske lige na svetu. Za Planet se je o predstavah Luke Dončića, tekmi vseh zvezd in tudi o Goranu Dragiću razgovoril prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NBA, Marko Milič.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Goran Dragić

Luka Dončić

Marko Milič

NBA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Matjaž Kek

Ilka Štuhec

Klemen Bauer

Borut Pahor