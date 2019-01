Dokaz, da je Dončić obnorel tudi največje #video Sportal Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je z Dallasom priznal premoč Golden Statu (114:119), za katerega je Stephen Curry dosegel kar 48 točk. Po tekmi je poklepetal z mladim Ljubljančanom in mu namenil številne pohvale. To pa še ni bilo vse, saj so mu na dušo popihali tudi preostali zvezdniki aktualnega prvaka lige NBA. Dallas bo moral do konca sezone igrati brez J. J.-ja Baree, kar je hud udarec za Dončićeve teličke.

