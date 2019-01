Curry z 48 točkami potopil Dončićev Dallas Primorske novice Dan za tem, ko so pri Dallas Mavercks, ekipi slovenskega zvezdnika severnoameriške košarkarske lige NBA Luke Dončića, izvedeli, da so do konca sezone izgubili J.J.-ja Bareo, jim je Stephen Curry natresel še več slabih novic - v obliki enajstih trojk. Curry je skupno dosegel 48 točk, Golden State Warriors pa so v Teksasu zmagali s 119:114.

