Prvaki potrebovali 48 točk Curryja, da so premagali Dallas čudežnega slovenskega fanta Reporter Dan za tem, ko so pri Dallas Mavercks, ekipi slovenskega zvezdnika severnoameriške košarkarske lige NBA Luke Dončića, izvedeli, da so do konca sezone izgubili J.J.-ja Bareo, jim je Stephen Curry natresel še več slabih novic - v obliki enajstih trojk. Curr

Sorodno

Oglasi