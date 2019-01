100 let slovenskega vojaškega letalstva RTV Slovenija 12. januarja bo minilo sto let, odkar je ljubljanska letalska stotnija izvedla izvidniški polet nad Koroško. Človek si lahko, če država odpove, marsikaj uredi sam, razen ene stvari, to je varnost, je na slovesnosti povedal Pahor.

