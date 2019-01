100 let slovenskega vojaškega letalstva 24ur.com Pred 100 leti, 12. januarja 1919, je ljubljanska letalska stotnija izvedla prvi izvidniško-bojni polet nad Koroško. Od prvotnih počasnih in nevarnih letal, kjer je bila bojna naloga vsaj toliko nevarna kot samo letalo, do naših pilotov v nadzvočnih letalih in ogromnih vojaških transportnih letalih C-17 Globemaster.

