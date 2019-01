Protesti rumenih telovnikov v Franciji se krepijo, posnetki pričajo o uporabi prekomerne sile polici Nova24TV V več francoskih mestih so se danes začeli novi protesti t.i. gibanja rumenih jopičev, ki zaradi nezadovoljstva z delom vlade in predsednika Emmanuela Macrona potekajo že deveto soboto zapored. V povezavi s tem je policija v Parizu aretirala 24 protestnikov, po socialnih omrežjih pa se širijo posnetki in fotografije nasilja policistov nad protestniki. Po državi […]

