Na pogorišču pariške pekarne našli četrto smrtno žrtev Dnevnik V pekarni v središču Pariza, kjer je v soboto odjeknila eksplozija, nato pa je izbruhnil požar, so reševalci danes našli žensko truplo. Število smrtnih žrtev se je tako povzpelo na štiri, saj so oblasti že v soboto potrdile smrti dveh gasilcev in...

