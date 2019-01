Storilcem naj bi delo olajšal strop iz mavčnih plošč 24ur.com Kraja orožja iz zasebne prodajalne 365 Plus močno odmeva v javnosti. Policisti storilce in orožje iščejo tudi ob pomoči kolegov iz tujine. Varnostni predpisi za prostore, kjer hranijo orožje, so sicer pri nas zelo strogi, pravi eden od lastnikov takšne trgovine v Mariboru. Med drugim mora biti orožje zaklenjeno v neprebojnih vitrinah ali sefih. Vprašanje pa je, kako strog je nadzor: ...

