Inšpektorji po kraji orožja ugotovili pomanjkljivo varovanje prostora Dnevnik Inšpekcijski nadzor po kraji večje količine orožja iz ljubljanske trgovine 365 Plus je pokazal, da orožje ni bilo ustrezno varovano, so poročali mediji. V prostoru, kjer so hranili orožje, ni bilo senzorjev gibanja, je pojasnil inšpektor Mitja...

