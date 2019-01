De Gea in Rashford junaka rdečih vragov, ki so utišali Wembley Sportal V 22. krogu angleške premier lige so bile vse oči usmerjene proti Wembleyju, kjer se je odvila poslastica med Tottenhamom in Manchester Unitedom. Za zmago rdečih vragov je z golom v 44. minuti poskrbel Marcus Rashford. Manchester United je pod vodstvom novega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja na šestih tekmah šestkrat zmagal. Prvak Manchester City bo v ponedeljek gostil Wolverhampton.

Sorodno









Oglasi