'Očetje so se tepli, matere vlekle za lase, dedek pa z letvijo' 24ur.com Starši 14-letnih vaterpolistov Partizana in Beograda so na bazenu Banjica v Beogradu spisali eno od tragičnih zgodb modernega športa. Tekma, ki ni odločala o ničemer, je bila zaradi pretepa staršev tri minute pred koncem pri izidu 5:5 prekinjena, poroča Sportski žurnal. Tekmo naj bi vaterpolisti do konca odigrali kasneje.

