Vaterpolska tekma 14-letnikov v Beogradu prekinjena zaradi pretepa staršev Primorske novice Starši 14-letnih vaterpolistov Partizana in Beograda so sinoči na bazenu Banjica v Beogradu spisali eno od tragičnih zgodb modernega športa. Tekma, ki ni odločala o ničemer, je bila zaradi pretepa staršev tri minute pred koncem pri izidu 5:5 prekinjena, poroča Sportski žurnal. Tekmo naj bi vaterpolisti do konca odigrali danes.

