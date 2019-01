Če so Moravčani podali krivo prijavo, bo ministrstvo zahtevalo odškodnino Dnevnik Državni inšpektorat za okolje in prostor bo predvidoma v dveh tednih opravil pregled območja nekdanjega odkopa Drtija v lasti družbe Termit. Minister za okolje in prostor Jure Leben je danes naročil nova strokovna in neodvisna merjenja, če se bo...

