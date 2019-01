Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je minuli petek na svoji spletni strani in portalu eUprava objavil nov razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2019/2020. Nabor poklicev ostaja isti kot za to šolsko leto, sklad pa bo podelil največ 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno. Denar za letošnji razpis v višini 3.600.000 evrov je ...