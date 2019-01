Za deficitarne poklice tisoč štipendij Lokalec.si Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes na spletni strani in na portalu eUprava objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 20. septembra. Sklad bo podelil 1000 štipendij po 100 evrov mesečno. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene […]

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Dohodnina

Italija

Madžarska

otroški dodatek Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jani Brajkovič

Borut Pahor

Polona Hercog

Dejan Židan