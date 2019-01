Sovražni govor v Dražgošah: lani Lara Janković letos Židan Časnik @ZidanDejan: ”Zato je v današnjem času nujno izpostavljati vse, kar fašizem je: grajenje kulta osebnosti, napadi na kritike, netenje strahu pred drugačnostjo, smešenje demokracije, spodnašanje avtoritete sodišč in države, zavračanje volilnih izidov, spreminjanje preteklosti …” Foto TW Na letošnji partizanski proslavi v Dražgošah so znova, tako kot to počnejo zadnja leta, poveličevali mit o mogočni ...

Sorodno









































Oglasi