V Dražgošah so se spet, tako kot vsako leto, zbrali starostniki s privilegiranimi pokojninami, politični voditelji levih strank in mladi, ki mislijo, da sta v komunizmu tekla mleko in med. Manjkal ni niti zadnji predsednik Centralnega komiteja komunistične partije Slovenije Milan Kučan. Slovesnost je spet potekala v luči slavljenja lažne zgodovine, herojstev, ki jih ni bilo, in zaklinjanja k boju, ...