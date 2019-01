Ukanil policiste, ker je potreboval prevoz Lokalec.si Sinoči, okoli 22. ure je 41-letni Mariborčan zaprosil občana iz Spodnjega Porčiča, da je poklical policijo na telefonsko številko 113, in naznanil, da naj bi ga med 20.00 in 20.20 uro, nekje na območju Pesnice, kot kolesarja zbil kombi. Do Spodnjega Porčiča naj bi potem pot nadaljeval peš in z avtoštopom. Zdravniški pregled je Mariborčan […]

