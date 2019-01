Policiji natvezil, da je imel nesrečo, ker je potreboval prevoz do Maribora 24ur.com 41-letni Mariborčan, stari znanec policije, je policistom naznanil, da naj bi ga na območju Pesnice kot kolesarja zbil kombi. Policisti so ga s službenim vozilom zapeljali do mesta, kjer naj bi se zgodila nesreča, a so kmalu ugotovili, da si je vse skupaj izmislil, ker je potreboval prevoz. A to ni bila njegova edina predrznost - med prevozom je policistom skušal ukrasti še fotoaparat.

