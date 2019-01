Številni mrtvi v napadu na hotelski kompleks v kenijski prestolnici Primorske novice Kenijski predsednik Uhuru Kenyatta je danes sporočil, da so po skoraj 20-urni operaciji varnostne sile ubile vse teroriste, ki so včeraj napadli prestižni hotelski kompleks v prestolnici Nairobi. V televizijskem nagovoru narodu je potrdil, da so teroristi v napadu ubili 14 nedolžnih ljudi.

