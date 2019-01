Končna bilanca napada džihadistov v Nairobiju: umrlo je 14 nedolžnih ljudi, ubiti vsi teroristi Reporter Kenijski predsednik Uhuru Kenyatta je danes sporočil, da so po skoraj 20-urni operaciji varnostne sile ubile vse teroriste, ki so v torek napadli prestižni hotelski kompleks v prestolnici Nairobi. V televizijskem nagovoru narodu je potrdil, da so terorist

