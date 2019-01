Lavrov: Sever Sirije mora biti pod nadzorom sirskega režima Dnevnik Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes dejal, da mora nadzor nad območjem na severu Sirije prevzeti sirski režim. To je dejal potem, ko so ZDA pozvale k vzpostavitvi varnostnega območja v tem delu države, ki bi bil pod nadzorom Turčije. To...

