V Evropski uniji se dan po torkovi zavrnitvi ločitvenega sporazuma v Londonu vrstijo opozorila pred negotovostjo in povečanim tveganjem za brexit brez dogovora ter želje po urejenem izstopu. Kaj se bo zgodilo na Otoku, je nejasno, pričakovati je le, da bo vlada preživela glasovanje o nezaupnici, ki so ga po torkovem glasovanju zahtevali laburisti....

