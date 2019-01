Britanska premierka Theresa May in njen grški kolega Aleksis Cipras dobila zaupnici v parlamentu Demokracija Britanski parlament danes premierki Theresi May ni izglasoval nezaupnice, ki jo je po torkovi zavrnitvi njenega dogovora z EU o brexitu zahteval vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn. Nezaupnico je podprlo 306 poslancev, proti jih je bilo 325. Mayeva je izrazila zadovoljstvo in napovedala, da bo nadaljevala delo za izstop države iz EU. Danes pa je zaupnico v parlamentu dobil tudi grški premi ...

