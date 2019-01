Minister za pravosodje Bosne in Hercegovine Josip Grubeša je dokončno zavrnil možnost izročitve svetovalca nogometnega kluba Dinamo Zagreb Zdravka Mamića Hrvaški, so poročali danes mediji v BiH. Hrvaška je razpisala tiralico za Mamićem, ki je bil junija lani nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi kriminala v Dinamu.



Več na Ekipa24.si