Hrvaška sumi 59-letnega Srba vojnih zločinov na območju Zadra Dnevnik Hrvaška policija je po obsežni preiskavi 59-letnega državljana Srbije in Avstralije Zorana Tadića osumila vojnih zločinov nad 43 civilisti in hrvaškimi vojaki v Škabrnji nedaleč od Zadra novembra 1991. Tadić živi v avstralskem Sydneyju, so...

Sorodno









Oglasi