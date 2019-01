Dallas po sanjskem štartu popolnoma popustil, Dončić ponovil dosežek Curryja RTV Slovenija Košarkarji Dallasa so izjemno začeli teksaški derbi, proti San Antoniu so povedli s 23:4. Spursi so se prebudili v drugem polčasu in prišli do velikega preobrata (101:105). Luka Dončić je prispeval 25 točk, 8 skokov in 8 podaj v 36 minutah.

