Slovenija tudi z Rusi v Stožicah Primorske novice Rusija, Finska, Makedonija, Turčija, Belorusija in Makedonija. To so tekmeci slovenskih odbojkarjev v skupinskem delu evropskega prvenstva, ki ga bo od 12. do 29. septembra gostila tudi Slovenija. Odprto pa še ostaja vprašanje, kdo bo vodil reprezentanco na prvenstvu stare celine.

