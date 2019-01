Slovenski odbojkarji so na žrebu v Bruslju v sredo dobili tekmece v skupini C letošnjega evropskega prvenstva. V skupini, ki jo bo gostila Ljubljana, ena od štirih soorganizatork prvenstva. Slovenija bo v Stožicah igrala z Rusi, Finci, Turki, Makedonci in Belorusi. Slovenski igralci so žreb pokomentirali kot ugoden.



Več na Ekipa24.si