Zaradi požara evakuirali vrtec v Stražišču Dnevnik V prostorih Baragovega vrtca v Stražišču je danes ob 12.30 izbruhnil požar. Iz vrtca so evakuirali vseh 63 otrok. Gasilci so požar, ki je izbruhnil na sušilnem stroju v kletnih prostorih, pogasili in prezračili prostore. Poškodovan ni bil nihče,...

