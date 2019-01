Zaradi požara evakuirali Baragov vrtec Gorenjski glas Stražišče – Včeraj okoli 12.30 so gasilci odhiteli do Baragovega vrtca v Stražišču, po katerem se je začel viti gost dim, vzroka pa zaposleni niso našli. Šele gasilci so ob pregledu objekta, iz katerega so že pred njihovim prihodom evakuirali...

