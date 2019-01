Pahor: Za preoblikovanje volilnih okrajev in njihovo ukinitev za zdaj ni zadostne podpore Primorske novice Vodje strank in predsednik republike Borut Pahor so sklenili, da bodo do počitnic skušali pripraviti predlog dveh sprememb volilne zakonodaje. Le s 46 glasovi lahko spremenijo volilne okraje in zgolj odpravijo neustavnost, vsaj 60 glasov pa je nujnih za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Noben predlog pa za zdaj nima ustrezne podpore.

