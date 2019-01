Kandidat za varuha človekovih pravic Svetina napoveduje proaktiven pristop Radio Ognjišče

V predsedniški palači se je danes predstavil kandidat za varuha človekovih pravic Peter Svetina. Leta 1965 rojeni specialni pedagog za duševno prizadete je poudaril, da je pri dosedanjem delu vedno sledil samo enemu cilju, in to je spoštovanje človeka ne glede na to, kakšen je....

