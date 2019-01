PRENOS V ŽIVO: Celjskemu gledališču zaradi samoprijave plagiata zgolj dobrih 3000 evrov kazni 24ur.com Komedija Borisa Kobala Profesionalci espe, ki je plagiat dela italijanskega avtorja, je razburkala slovensko kulturno sceno. Boris Kobal se po razkritju še ni odzval, več pojasnili pa ravnokar podajajo v SLG Celje, kjer so komedijo tudi premierno uprizorili in jo po razkritju umaknili s sporeda. Pojasnili so, da gre za prevod z nekaj okrajšavami in nekaj dodanimi besedami. Znana je t...

