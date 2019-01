Luca Nicolaj: “Kaj takega se še ni zgodilo” Primorske novice Slovensko ljudsko gledališče Celje bo Borisa Kobala kazensko ovadilo, je pojasnila Tina Kosi, upravnica in umetniški vodja gledališča. Komedijo Profesionalci espe so s sporeda umaknili, takoj ko so ugotovili, da je besedilo res plagiat. Včeraj pa se nam je na elektronsko pismo hitro odzval Luca Nicolaj, sin pokojnega italijanskega komediografa Alda Nicolaja.

