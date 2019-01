Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL gostovali v Dallasu, kjer v ligi NBA domuje in uspešno igra njegov rojak, Luka Dončić, ki si je ogledal tekmo. Kralji so premagali teksaške zvezde z 2:1, s čimer so splezali iz NHL-kleti, saj niso več najslabša ekipa prvenstva NHL.



