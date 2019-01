Kataloncem je odleglo. Barcelone niso izključili iz tekmovanja. Sportal Čeprav so nogometaši Barcelone, ki branijo naslov, v četrtek na povratni tekmi osmine finala proti Levanteju zmagali s 3:0, po porazu z 1:2 na prvi tekmi poskrbeli za preobrat in se uvrstili v četrtfinale, so trepetali, da bodo izključeni iz tekmovanja, saj je za njih na prvi tekmi igral tudi nogometaš, ki naj ne bi imel pravice nastopa. Pri Barceloni so bili prepričani, da so ravnali pravilno. Pr...

