Rodman po težkem porazu: To mora boleti, a domov gredo lahko z dvignjenimi glavami #video Sportal Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se v soboto še tretjič v slabih dveh tednih in drugič v štirih dneh pomerili z rdečimi biki in spet ostali praznih rok. Potem ko so še 40 sekund pred koncem vodili s 5:4, so gostom dopustili preobrat in izgubili z bolečih 5:6. Domačim navijačem se je prvič predstavila kanadska branilska okrepitev Mathieu Gagnon, v gorenjsko moštvo pa se je vrnilo kar nekaj povr...

Sorodno





Oglasi