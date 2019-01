Pri lanskem udarnem adutu pogreša samozavest in upa, da se vrne v formo SiOL.net Po težkem sobotnem porazu HDD Sij Acroni Jesenice z drugo ekipo Salzburga je trener železarjev Marcel Rodman spregovoril o trenerski vlogi, novincih v rdečem dresu, vratarskem položaju moštva,formi Clarka Saundersa in filozofiji, ki ji sledi in za katero upa, da jo bodo njegovi varovanci čim bolje ponotranjili.

