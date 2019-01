Mejaši skupaj po evropski denar Primorske novice Na včerajšnjem 49. srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki je bilo tokrat v Tolminu, so mejaši naredili odločilen korak naprej za skupni razvoj. V grozd povezanih 25 občin z obeh strani meje bo na aktualnem, tretjem razpisu Interreg Italija Slovenija iskalo denar za nadgradnjo institucionalnih povezav in za snovanje skupnih razvojnih projektov.

