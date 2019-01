Da bi mladi ostali in gojili kulturo in jezik Radio Ognjišče

Slovenci iz Posočja in Videmske pokrajine so se v soboto, 19. januarja 2019, srečali na tradicionalnem novoletnem srečanju v Tolminu. Tokratno je bilo 49. po vrsti. Pred osrednjimi kulturnim dogodkom je potekal delovni posvet županov in predstavnikov raznih ustanov z obeh strani meje. Gujonovo priznanje je tokrat odšlo v Čedad....

