#video Teden Luke Dončića: nov ferrari in srečanje s Kopitarjem Dnevnik Dva poraza, prva izključitev in verjetno še kaj bi se lahko našlo v do sedaj najslabšem tednu Luke Dončića v ligi NBA. V uteho mu je lahko delno nov avto in druženje s še enim slovenskim zvezdnikom, Anžetom Kopitarjem.

Sorodno















Oglasi