Prvak pokala znan že po polfinalu? Sportal Na Košarkarski zvezi Slovenije so izžrebali pare polfinala pokala Spar in kroglice so zaplesale tako, da se bosta v polfinalu pomerila gostitelj Sixt Primorska in Petrol Olimpija. Drugi polfinale bodo sestavljali Hopsi in Helios Suns.

