Finalni turnir Kopru Primorske novice Včerajšnji žreb je odločil, da bodo v polfinalu pokalnega tekmovanja igrali Sixt Primorska in Petrol Olimpija ter Hopsi Polzela in Helios Suns. Zaključni turnir bo 16. in 17. februarja v Kopru.

