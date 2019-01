Stojanu Ščuki namesto mandata vedejevstvo Primorske novice Vlada je na predlog ministra za okolje in prostor Jureta Lebna na današnji dopisni seji z jutrišnjim dnem imenovala Stojana Ščuko za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame, in sicer do imenovanja direktorja Parka s polnim mandatom, vendar najdlje za šest mesecev, to je do 21. julija 2019.

