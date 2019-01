100 novih zaposlitev za mlade Lokalec.si Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) bo skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) in podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), 100 mladim brezposelnim osebam zagotovila zaposlitev. ŠOUM je začela z izvajanjem programa AKTIVIUM (Aktivno izobraževanje in usposabljanje mladih) v katerega bo vključila več kot 133 brezposelnih oseb do 29. […]

