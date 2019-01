SDS: Zaostanki pri reševanju vlog za socialne prejemke so velika napaka nekdanje ministrice za delo Demokracija Zaradi velike napake nekdanje ministrice za delo in sedanje državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade Anje Kopač Mrak ljudje in družine iz šibkejših okolij po nekaj mesecev niso dobile denarja, ki bi ga morale dobiti. Upamo, da bo zaradi te napake Anja Kopač Mrak ustrezno sankcionirana.

